Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden iki gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalar gece verilen aranın ardından yeniden başlatıldı.

Gökova Körfezi'nde yapılan çalışmalar, Marmaris ve Akyaka kıyıları olmak üzere iki taraflı yürütülüyor.

Hava destekli çalışmalarda, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi yer alıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri de botlarla tarama yapıyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yaparken, kayıpların bazı yakınları da taramaya kıyıdan destek veriyor.

Kuvvetli rüzgara rağmen deniz, kara ve havadan arama çalışmasını yürüten ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait bir iz ve bulguya ulaşamadı.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmıştı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Kaynak: AA