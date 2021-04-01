Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarındaki lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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