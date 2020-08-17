Muğla'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'sinin kurtarılıp, 1'inin kaybolması
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Muğla'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'sinin kurtarılıp, 1'inin kaybolması

Muğla'nın Ula ilçesinde, boğularak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Melike Kaya'nın kız kardeşi Esmanur Kaya'nın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Muğla'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'sinin kurtarılıp, 1'inin kaybolması
17.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:18

Muğla'nın Ula ilçesinde, boğularak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Melike Kaya'nın kız kardeşi Esmanur Kaya'nın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Kaya'nın ifadesinde, Bursa'dan akrabaları ile Akyaka'ya tatile geldiklerini ve ormanlık alanda çadır kurduklarını söylediği öğrenildi.

Keyifli zaman geçirdiklerini belirten Esmanur Kaya, denize girmek için sahile indiklerini ve 3 akrabanın aynı anda suya girdiğini kaydetti.

Kaya, yüzme bildiklerini ancak sudaki akıntının ve dalganın fazla olması nedeniyle sürüklenmeye başladıklarını belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

"Geri dönmekte zorlandık. Suda batıp çıktığımızı görenler yardımımıza koşarak bizi kıyıya çıkarttı. Etrafıma baktığım zaman ablamı göremedim. Kurtarılacağını ümit ettim. Cesedine ulaşıldığını öğrenince dünyalar başıma yıkıldı. Tatile gelmeseydik bu acı olayı yaşamayacaktık. Hayatta her daim bana destek olan ablamın ölümüne şahit oldum. Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil."

Olay

Akyaka Mahallesi'nde kız kardeşi Esmanur Kaya ve Feyza Tamur ile denize giren Melike Kaya (21) boğularak yaşamını yitirmiş, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkartılan Kaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Öte yandan, Kaya'nın, olaydan 3 saat önce boğulduğu yerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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