Muğla'da Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
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Muğla'da Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Muğla'da Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
20.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:34

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulan ve kısa sürede kuruluş izni alınan merkezin, 4 Haziran itibarıyla fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim, tedarik, kullanım alanlarını kapsayan çalışma iznini aldığı bildirildi.

Yönetim, uygulama ve üretim katı olmak üzere 3 alandan oluşan merkezin hayvan refahının sağlanması ve araştırmacıların uygun şartlarda çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için tüm teknolojik imkanlara sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ve derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu. Bununla birlikte temel nitelikli laboratuvarın donanım tefrişatı da yapıldı.

Aynı anda birden çok araştırma projesine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip MSKÜ-MUDEM, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek transgenik hayvanlar ve aşı çalışmalarına da imkan sağlayacak."

Yaklaşık 650 metrekare kapalı alana sahip merkez, üniversitedeki öğretim üyeleriyle üniversite dışından gerekli şartları sağlayan tüm araştırmacılara hizmet verecek.

Kaynak: AA

Manşet

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