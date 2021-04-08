Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü

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Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde baba ve oğlu komşusu olduğu iddia edilen şüpheli tarafından öldürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek...

Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde baba ve oğlu komşusu olduğu iddia edilen şüpheli tarafından öldürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile yaklaşık 15 ele ateş edilerek evinin önünde öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde yaşanan olayda cinayet şüpheli ve aynı zamanda öldürülen baba oğulun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli şahıs yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söylediği ve ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı.

Baba ve oğlu evin ön bölümünde cansız bedenleri bulunmasının ardından olay yerine 112 Ambulans ekipleri sevk edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yerine otopsi için Savcı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Savcılık ilk işleminin ardından Jandarma ekipleri evin çevresinde ve içinde çalışma yaptı.

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi M.D.'nin arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde yaklaşık 16 adet kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN