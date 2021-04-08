Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde baba ve oğlu komşusu olduğu iddia edilen şüpheli tarafından öldürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek...

Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde baba ve oğlu komşusu olduğu iddia edilen şüpheli tarafından öldürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile yaklaşık 15 ele ateş edilerek evinin önünde öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde yaşanan olayda cinayet şüpheli ve aynı zamanda öldürülen baba oğulun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli şahıs yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söylediği ve ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı.

Baba ve oğlu evin ön bölümünde cansız bedenleri bulunmasının ardından olay yerine 112 Ambulans ekipleri sevk edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yerine otopsi için Savcı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Savcılık ilk işleminin ardından Jandarma ekipleri evin çevresinde ve içinde çalışma yaptı.

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi M.D.'nin arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde yaklaşık 16 adet kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da dehşet...Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:16:32. #1.16#
title