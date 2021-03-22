Muğla'da Değirmendere Kanyonu'nun tanıtımı için yürüyüş düzenlendi
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Muğla'da Değirmendere Kanyonu'nun tanıtımı için yürüyüş düzenlendi

22.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:25
Muğla'da Değirmendere Kanyonu'nun tanıtımı için yürüyüş düzenlendi

Türkiye'de şehrin içindeki tek kanyon olma özelliğine sahip olduğu belirtilen Değirmendere Kanyonu'nun turizme kazandırılması ve canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Türkiye'de şehrin içindeki tek kanyon olma özelliğine sahip olduğu belirtilen Değirmendere Kanyonu'nun turizme kazandırılması ve canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği koordinesinde, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muğla Turist Rehberleri Odası iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Saburhane Meydanı'ndan başladı.

Değirmendere Kanyonu'na kadar devam eden yürüyüş şelalenin bulunduğu alanda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar kanyonda yürüyüş ve çevre temizliği de yaptı.

Muğla ve ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren rehberlerin de yar aldığı yürüyüşe katılanlar, Değirmendere Kanyonu'nun eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kanyon ve çevresinden toplanan 40 torba çöp, belediye ekipleri tarafından alındı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, gazetecilere, kentin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı için kurumlarla ve birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın kültür ve turizme önem verdiğini anlatan Bingöl, kanyonun gezi alanına elverişli hale getirilmesi için doğal yapıyı bozmadan bazı restorasyonların yapılmasının planladığını kaydetti.

Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan ise bu tip etkinliklerle farklı ilçelerden üyelerin kaynaşma imkanı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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