Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" ile defnenin kontrolsüz hasadının önüne geçilecek.

Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak
09.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:34

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" ile defnenin kontrolsüz hasadının önüne geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi"yle ilgili çalışmalara başlandı.

Genel Müdürlük Proje Koordinatörü Fatma Ayhan ve beraberindekiler, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitki alanları ile yeni oluşturulacak alanları gezdi. Ayhan ve beraberindekiler, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, bölgede yetiştirilen defnelerden ilk hasadı iki yıl önce yaptıklarını, ürünleri beklemeden yurt dışına ihraç ettiklerini söyledi.

Defne bahçelerinden yetiştirilen ürünlerin artık yurt dışında aranan bir ürün haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, 2023'e kadar 70 bin defne fidanını daha toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da yetiştirilen defnelerin bölge halkına ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi

Projeyle defnenin ormandan kontrolsüz olarak hasadının önlenmesi ve kalitesinin düşürülmemesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu Güncel
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Teoman Sezen Aksu Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Serdar Gürler Malcolm Thomas Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Karar Temmuz Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 17:46:16. #1.15#
title