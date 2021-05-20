Muğla'da dağlık alanda kaybolan köpek bulundu
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Muğla'da dağlık alanda kaybolan köpek bulundu

Muğla'da dağlık alanda kaybolan köpek bulundu
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde dağlık alanda kaybolan köpek, bulunarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde dağlık alanda kaybolan köpek, bulunarak sahibine teslim edildi.

Kargı Koyu Domuzcukuru mevkisindeki dağlık alanda "Dırdır" isimli köpeğin kaybolduğu ihbarını alan Datça Acil Müdahale ve Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucu bulunan ve sağlık durumu iyi olduğu görülen köpek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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