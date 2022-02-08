Muğla'da dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yakaköy Mahallesi Çilek Dağı mevkisinde bir dananın üç gündür dağdaki kayalıklarda ayağının sıkışması sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri, belirtilen bölgeye gitti.

Ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışması sonucu iş makinesinin yardımıyla kurtarılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Arama Kurtarma, Toros Dağları, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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