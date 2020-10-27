Muğla'da "Cumhuriyet Yüzüşü"nde 29 kilometre kulaç attı

Muğla'da 55 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometre kulaç attı.

Muğla'da 55 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometre kulaç attı.

Tandoğan'ın "Cumhuriyet Yüzüşü" adını verdiği etkinliği Palamutbükü sahilinden başladı, Kumluk Plajı'nda son buldu.

Yaklaşık 12 saat yüzen Tandoğan'ı Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Spor Müdürü Reşit Sinan ve vatandaşlar karşıladı.

Tandoğan, burada kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan