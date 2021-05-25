Muğla'da Cumhur İttifakı'ndan "Kırsal ve Kentsel Mahalle" tepkisi

Muğla'da, Menteşe Belediyesinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirleme" çalışması Cumhur İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Muğla'da, Menteşe Belediyesinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirleme" çalışması Cumhur İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve MHP Menteşe İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Balın ortak basın toplantısı düzenleyerek, Belediyenin kırsal mahalle ve yerleşik alanlarla ilgili çalışmasının yanlış olduğunu savundu.

Çiçek, gazetecilere, kırsal mahallelerin belirlenmesi konusunda çıkmış olan kanunun, kırsal mahalleleri öncelemekte olduğunu, Belediyenin bu öncelemeyi dikkate almadan bir çalışma yaptığını ileri sürdü.

"Kırsal mahalle olarak kabul görülmeyen yerleri kırsal mahalle yaptılar" diyen Çiçek, "Daha önce köy olup mahalleye dönüşmüş olan 33 yerleşim yerini kırsal mahalle bıraktılar. Bizim ve o bölgedeki insanların da kabul etmediği ve kriterlere de uygun olmayan bazı mahalleleri maalesef kırsal mahalle olarak değerlendirmediler." dedi.

Yapılan çalışma sonrası vatandaşların mağdur edildiğini iddia eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımıza bu kadar önemli bir konuda neden vatandaşlara danışmadığını sorduk. Birlikte yönetmekten anladığınız sadece düğüne ve cenazeye gitmekse bu birlikte yönetmek olmuyor. Buna benzer hassas olan konularda bir ilgili oradaki yöre halkıyla bunları istişare etmek onunla beraber ilgili STK'ler ile bunları değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelere yazı yazarak kırsal mahalle taleplerinin olumlu yönde değerlendirilmesini istiyor. Genel Merkez böyle derken, siz sadece belediyenin geliri küçük de olsa artacak diye bunu yapamazsınız. Yapmamalısınız. Yarından sonra vatandaş size bunun hesabını sorar. Cumhur İttifakı olarak bu muhalefetimizi Büyükşehir Belediye Meclisinde de devam ettireceğiz. Çünkü Menteşe Belediyesinden geçmiş olan bu karar tekrar Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülecek. İnşallah Meclis, Menteşe Belediyesinin yapmış olduğu bu yanlışı düzeltir."

Yapılan çalışmaya tüm mahalle muhtarlarının şiddetli bir şekilde karşı olduğunu öne süren Çiçek, muhtarların konuyla ilgili imza topladıklarını bildirdi.

Menteşe Belediyesi, ilçeye bağlı 33 mahalleyi kırsal, 6 mahalleyi de kırsal yerleşik alan olarak belirlemiş, karar belediye meclisinin mayıs toplantısında AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğu ile onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça