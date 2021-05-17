Son Dakika | Çukura düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Çukura düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardı

Son Dakika | Çukura düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesinde düştüğü çukurdan kurtarılan domuz yavrusu doğaya salındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düştüğü çukurdan kurtarılan domuz yavrusu doğaya salındı.

Boğaziçi Mahallesi'nde bir sitedeki çukurda yavru domuz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yavru domuz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.

Domuz, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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