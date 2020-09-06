Muğla'da çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
06.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:54
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yerbelen Mahallesi Çayiçi mevkisindeki çöplük ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler hızla büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA