Muğla'da çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çöplük ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yerbelen Mahallesi Çayiçi mevkisindeki çöplük ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler hızla büyüdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA