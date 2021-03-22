Muğla'da çöp kamyonunun arkasında patlayan madde işçinin yüzünü yaktı
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Muğla'da çöp kamyonunun arkasında patlayan madde işçinin yüzünü yaktı

22.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:26
Muğla'da çöp kamyonunun arkasında patlayan madde işçinin yüzünü yaktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çöp kamyonunun arkasında patlayan madde, temizlik işçisinin yüzünde yanık oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çöp kamyonunun arkasında patlayan madde, temizlik işçisinin yüzünde yanık oluşturdu.

Fethiye Belediyesine ait kamyonla çöp toplayan işçiler, Kesikkapı Mahallesi'ndeki kademeye geldi.

Kamyonun arkasından duman çıktığını fark eden işçiler, çöplere su tutmaya başladı.

Bu sırada patlayan madde temizlik işçisi Mehmet K'nin yüzünü yaktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet K'yi, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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