Top oynayan çocuklar tarihi mezar buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocuklar, tarihi olduğu değerlendirilen oda mezar buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocuklar, tarihi olduğu değerlendirilen oda mezar buldu.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta futbol oynayan çocuklardan birinin ayağı yerde açılan çukura düştü. Arkadaşlarının ayağını çukurdan çıkaran çocuklar, merak ederek çukurun içine baktı. Çukurda kemik parçası gören çocuklar hemen durumu ailelerine haber verdi. Ailelerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgeye gelen jandarma ekipleri alanı koruma altına alındı. Oda mezar olduğu belirlenen kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması yapılmaya başlandı.

Ayağı çukura düşen çocuğun babası Tufan Kaynak, gazetecilere, çocukların durumu kendilerine haber verince hemen jandarmaya haber verdiklerini aktardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı