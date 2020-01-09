Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
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Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:12
Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hoca Bedrettin Mahallesi'nde iki gün önce yolda yürüyen bir kadının cinsel tacize uğraması üzerine, Milas Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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