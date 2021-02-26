Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
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Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

26.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:17
Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.S'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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