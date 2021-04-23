Muğla'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı
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Muğla'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

Muğla'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişiyi öldürme suçundan haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişiyi öldürme suçundan haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca yakalandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2011'de Denizli'nin Çameli İlçesinde Ünal Yılmaz'ı öldürme suçundan hüküm giyen bedensel engelli Ö.A. ve eşi H.A'nın Ortaca ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında hükümlü karı koca gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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