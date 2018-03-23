Muğla'da Çilek Dikim Töreni

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 9 dönümlük alana çilek dikimi yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle üretici Hüseyin Derim'in Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasına ilk fideler törenle dikildi.

"Vali Hanım" adı verilen çileğin Muğla'da da yetiştirilmesi için talimat veren Vali Esengül Civelek, törene katılarak ilk dikimi gerçekleştirdi.

Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarımsal çeşitlilik açısından zengin bir yer olduğunu belirterek, Kavaklıdere'yi "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını aktardı.

"Gerek Yalova gerekse Kırklareli valiliği dönemlerimde 'San Adreas' türü çileğin üretimini biz yaşama geçirdik. Verimi o kadar bereketli ve getirisi yüksek ki çok büyük bir üretici ve vatandaş memnuniyeti oldu." diyen Civelek, bu türün 9 ay ürün verdiğini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise ekiplerin bölgeye uygun çilek çeşidini tespit ettiğini ve sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Erkal, çalışma kapsamında, bakanlığın desteğiyle 150 bin San Andreas, Albion ve Frigo türü çilek fidelerinin yanı sıra damla sulama sistemi ve malçların, Kavaklıdere, Seydikemer ve Milas ilçelerindeki üreticilere dağıtıldığını anlattı.

Törene, Kavaklıdere Kaymakam Vekili Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Demir ile vatandaşlar da katıldı.