Muğla'da çıkan yangında zeytin ve kızılçam ağaçları zarar gördü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Karaçayır mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 30 zeytin ile 10 kızılçam ağacı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı