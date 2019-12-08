Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi
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Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:40
Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

'nın ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaka Mahallesi'nde Sebahattin Dikişci'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında prefabrik ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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