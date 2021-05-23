Muğla'da çıkan yangında bir hektar orman alanı zarar gördü
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Muğla'da çıkan yangında bir hektar orman alanı zarar gördü

Muğla'da çıkan yangında bir hektar orman alanı zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ören Mahallesi Türkevleri mevkisindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangın, yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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