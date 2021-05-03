Muğla'da çıkan yangında arıların bulunduğu kütük kovanlar yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Muğla'da çıkan yangında arıların bulunduğu kütük kovanlar yandı

Muğla'da çıkan yangında arıların bulunduğu kütük kovanlar yandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında arıların bulunduğu 250 kütük kovan yandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında arıların bulunduğu 250 kütük kovan yandı.

Yaraş Mahallesi Küme evleri mevkisinde arı kovanı deposunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangından 250 kütük kovan ve içinde bulunan arılar yanarak zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da çıkan yangında arıların bulunduğu kütük kovanlar yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:10:35. #1.14#

title