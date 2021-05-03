Muğla'da çıkan yangında arıların bulunduğu kütük kovanlar yandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında arıların bulunduğu 250 kütük kovan yandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında arıların bulunduğu 250 kütük kovan yandı.
Yaraş Mahallesi Küme evleri mevkisinde arı kovanı deposunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangından 250 kütük kovan ve içinde bulunan arılar yanarak zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç