Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü
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Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü

12.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:18

Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'nın Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Tiryaki'ye ait samanlıkta gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine, mahalleye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında, 600 saman balyası zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yaptı.

Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü
Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü
Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü
Son dakika haberleri! Milas'ta çıkan yangında 600 saman balyası zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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