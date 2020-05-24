Muğla'da çıkan yangında 60 dönüm buğday ve arpa tarlası zarar gördü Muğla'nın Milas ilçesinde, 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü.

Güneş Mahallesi'nde hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangında buğday ve arpa ekili 60 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Tarla sahibi Özgür Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da aynı noktada yangın çıktığını söyledi.

Yangınların elektrik tellerindeki kısa devre sonucu çıktığını düşündüklerini belirten Zorlu, hasat zamanı gelen ürünlerinin yanmasıyla büyük zarar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA