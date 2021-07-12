Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Faralya Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına helikopter, itfaiye ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, su tankeri ve orman işçileri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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