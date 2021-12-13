Muğla'da çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı - Haberler
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Muğla'da çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı

Muğla'da çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıldır Mahallesi, 207 Sokak'ta bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın, iş yerinden hasara neden oldu.

Muğla'da çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı

Muğla'da çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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