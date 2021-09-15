Muğla'da çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü - Haberler
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Muğla'da çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme helikopteriyle havadan, arazöz ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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