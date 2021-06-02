Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü
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Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Karaköy Mahallesi Yelimli mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme helikopteriyle havadan, arazöz ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında, yaklaşık 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü
Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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