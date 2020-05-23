Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan yandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan yandı.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatılan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA