Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan yandı.

Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
23.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:46

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan yandı.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatılan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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