Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri