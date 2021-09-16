Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale ediliyor.