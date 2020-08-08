Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
08.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:06

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Çalışmalar, bölgeye konuşlanan yangın yönetim aracıdan koordine ediliyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan ile Tarım ve Oman İl Müdürü Barış Saylak da yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Karanlığın olmasıyla hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangına, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Hava araçlarının sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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