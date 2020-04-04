Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
04.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:14
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, bölgenin kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA