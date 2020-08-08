Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
08.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:21
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA