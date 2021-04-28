Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 20 orman personeli ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Ekiplerin etkili mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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