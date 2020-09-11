Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
11.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:56

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisi Küçük Samanlık koyunda bulunan jeneratörden çıktığı belirtilen alevler, ormana sıçradı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözle orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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