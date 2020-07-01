Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
01.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:54
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA