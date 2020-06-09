Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hava ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü.
09.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:43
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hava ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü.
Bağlıağaç Mahallesi Kavacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, hava ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA