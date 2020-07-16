Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: AA