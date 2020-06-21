Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:30

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hayıtlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti.

Havadan helikopter, karadan işçilerin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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