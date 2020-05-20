Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
20.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:58

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere çok sayıda helikopter, arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangına etkili şekilde müdahale edildiğini belirten Yaprak, "32 arazöz, 16 su ikmal aracı ve 3 hava aracıyla müdahale ettik. Meteorolojik verilere bakıldığında nem yüzde 30, rüzgar da 20 kilometre civarındaydı. Yangın için riskli şartlar vardı." diye konuştu.

Bir haftadır meteorolojik şartlar nedeniyle teyakkuzda olduklarını ifade eden Yaprak, şunları kaydetti:

"Yangını şu anda kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kısmen yanan yer, şu an 50 hektar civarında diye biliyoruz ancak yangın tamamen söndürüldükten sonra detaylı ölçümler yapılacaktır. Zaman zaman orman olmayan yerlerde girinti çıkıntıları var. Bunlar ölçümler yapıldıktan sonra tekrar alan konusunda paylaşımda bulunuruz.

Rüzgarın şiddetli, nemin düşük, sıcaklığın da yüksek olması olumsuz etkiledi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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