Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
01.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:25
Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.
Sarıyer Mahallesi Dolaşma mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 dönüm orman alanı zarar gördü.
Tarlada kalan anızların yakılması sırasında yangın çıktığı ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı ileri sürüldü.
Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı