Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

01.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:25

Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Sarıyer Mahallesi Dolaşma mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 dönüm orman alanı zarar gördü.

Tarlada kalan anızların yakılması sırasında yangın çıktığı ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Sedat Kapurtu Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:25:16. #1.14#
title