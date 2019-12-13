Muğla'da çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi

13.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:18

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan hortumda evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Bölgede etkili olan sağanakla birlikte Ekizköy Mahallesi'ndeki Karadamlar mevkisinde hortum çıktı. Ormanlık alandan yerleşim yerlerine doğru ilerleyen hortum nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, zeytin ve çam ağaçları devrildi.

Hortum çıkan alanda incelemelerde bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, hortumda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Hortumun sadece hasar verdiğini aktaran Arslan, "Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamamamız bizleri sevindirdi. Ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Korunaklı alanlarda bulunmakta büyük fayda var. Şiddetli rüzgarda elektrik hatlarında zarar oluşabilir. Özellikle bu konuda vatandaşlarımız, asla elektrik hatlarındaki sorunlara müdahalede bulunmasın ve yetkili kurumlardan yardım istesin." diye konuştu.

Kaynak: AA