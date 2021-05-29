Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükoğlu Mahallesi'nde Hüseyin Şakar (67) ile F.B. (43) arasında, sulama suyu paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. bıçakla Şakar'ı yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Şakar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı İlker Kaleli Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:25:35. #1.14#

title