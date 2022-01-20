Muğla'da çiftçiler "zirai don" nöbeti tutuyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla ve ilçelerinde sebze yetiştiren üreticiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Muğla ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sıfırın altında seyrediyor.

İlçelerde sebze yetiştiren çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerini nöbette yalnız bırakmadı. Gece boyu sera üreticilerini ziyaret eden İlçe Müdürü ve personeli üreticilere destek oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da üreticileri telefonla arayarak her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini ifade etti.

"Tarımın ve üretimin mesaisi yoktur" diyen Saylak, üreticilerini, afetlerde olduğu gibi zirai donda da yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Saylak, Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de ekiplerin çalışma yürüttüklerini kaydetti.