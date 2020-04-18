Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor - Haber
Koronavirüs, Çelebi, Muğla, Yerel

Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor

Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 18-19 Nisan tarihleri arasında çiftçiler ve hayvancılar üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor.

18.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:21
Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor

Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor

MUĞLA - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 18-19 Nisan tarihleri arasında çiftçiler ve hayvancılar üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Muğla'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler ise üretmeye devam ediyor. Muğla'nın Menteşe İlçesi'ne bağlı Düğerek Mahallesi'nde çiftçiler, tarladaki ürünlerinin zarar görmemesi ve hayvanlarını doyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretim yapan ve geçimini çiftçilikle sağladığını belirten 72 yaşındaki Necmettin Çelebi ve 72 yaşındaki eşi Sevim Çelebi, hayvanlarını doyurmak için tarlalarındaki otları biçmeye devam ediyor.

Muğla yöresinde bu yıl mahsulün çok iyi olduğunu söyleyen Çiftçi Çelebi; "1948 doğumluyum. Düğerek Mahallesi'nde doğdum büyüdüm. Bizim kökümüz çiftçilik ve hayvancılık. Burada mallarımız için arpa, buğday, yonca ekiyoruz. Bu sene mahsullerimiz güzel. Yaşım 73, biz bu zamana kadar böyle bir hastalık görmedik. Biz büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla savaş döneminde bir hastalık gelmiş ve genç yaşta akrabalarımız ölmüş. Bundan hep beraber birlik olup devletimizin sözlerine uyup, söylenenleri yerine getirmemiz lazım. İnşallah bu bela milletimizin başından gider" dedi.

Çelebi, "Biz çiftçi olarak üretiyoruz. Yetiştiriyoruz, çabalıyoruz. Onlardan evde kalmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol ise, "Çiftçilerimiz tarıma devam ediyor. Tarlasına, arazilerine gidemeyenleri kendi araçlarımızla götürüp getiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için ekmek alamayanların ekmeklerini biz götürüyoruz. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Bakan harika gelişmeyi paylaştı: Koronayı atlatan hasta sayısı 10 bini aştı Haber
Bakan harika gelişmeyi paylaştı: Koronayı atlatan hasta sayısı 10 bini aştı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi Haber
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Hadise Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Muğla'da çiftçiler üretime devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:17:30. #1.14#
title