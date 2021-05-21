Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
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Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı Muğla'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, "Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm" dedi.

Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, "Sosyal Medya'da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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