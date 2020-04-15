Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
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Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladıMUĞLA'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

15.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:18
Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

MUĞLA'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı. 646 hükümlünün taşınacağı otobüsler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Muğla Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı. Muğla'da cezaevlerinin bulunduğu bölgelere giden yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Cezaevleri yakınlarına geçişlere izin verilmezken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tahliye olanlar, cezaevlerinin önlerine getirilen otobüslerle, sıkı güvenlik önlemleri altında götürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hükümlülerin taşındığı otobüsleri koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 485 olmak üzere 646 hükümlünün kurumlardan ayrılış işlemleri yapılmakta olup, tüm işlemlerin gün içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, hükümlüler gerekli sağlık kontrolleri ve uyarılar yapılarak, oturdukları il ve ilçelere bu iş için kiralanan otobüslerle nakledilmektedirler. Halihazırda her iki ceza infaz kurumumuzda da koronavirüs vakası bulunmamaktadır" dedi.

Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: DHA

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