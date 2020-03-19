Muğla'da cezaevi firarisi yakalandı Muğla'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Muğla'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Bir süre önce cezaevinden kaçan U.T.'nin, Milas ilçesinde bulunduğunu belirleyen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Aydın ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla ateş etme ve yaralama suçlarından aranan U.T'yi yakaladı.

Kaynak: AA